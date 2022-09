Liveblog Ukraine-Krieg: Deutsche sollen Waffen liefern ++ Selenskyj nennt Russen "Terroristen"

Grünen-Chef Nouripour fordert mehr Waffen für die Ukraine

Umfrage: Mehrheit der Deutschen zu Verzicht wegen Sanktionen bereit

Selenskyj meldet Rückeroberung von strategisch wichtiger Stadt

In ukrainischen Regionen im Osten fällt großflächig der Strom aus

Berlin/Kiew/Moskau. Die Ukraine macht im Kampf gegen die russischen Angreifer Boden gut. Vor allem im Osten des Landes, in der Region Charkiw, zeigt die ukrainische Gegenwehr deutliche Erfolge. Sechseinhalb Monate seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine ließ Moskau seine Truppen den Raum Charkiw nun zum Großteil räumen. Dies zeigte das russische Verteidigungsministerium auf Karten. Der ukrainische Generalstab meldete umfangreiche Geländegewinne. Unter dem Eindruck der Verluste werden in Moskau auch Stimmen nach Gesprächen mit der Ukraine laut. Russland lehne Verhandlungen nicht ab, sagte Außenminister Sergej Lawrow.

Zugleich entbrannte die Debatte über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine erneut. Kiew forderte vom Westen weiter Panzer und Waffen, um den Druck auf das russische Militär aufrechterhalten zu können. Während Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sich bei ihrem Überraschungsbesuch in der Ukraine zunächst zurückhaltend geäußert hatte, forderten Grüne und FDP in Berlin mehr Waffen.

3.50 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour fordert angesichts der Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen mehr deutsche Waffenlieferungen für Kiew. "Wir müssen den Bedarf der Ukraine nach Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen. Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre. Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden."

Nouripour ließ offen, ob dies etwa die Lieferung des Leopard-2-Kampfpanzers beinhalten sollte. Der Leopard-Panzer ist neben dem Schützenpanzer Marder Teil des Ringtauschs mit osteuropäischen Nato-Partnern ist, die dafür ältere Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben. Kiew hat sowohl um Leopard-2-Panzer gebeten als auch um Marder, die die deutsche Rüstungsindustrie sofort liefern könnte; das Kanzleramt hat dafür aber bisher kein grünes Licht gegeben. Nouripour sagte: "Wir müssen uns im Verbund mit unseren Alliierten bewegen. Das ist wichtiger als die Debatte um einzelne Waffensysteme."

Grünen-Chef Omid Nouripour. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Umfrage: Mehrheit der Deutschen zu Verzicht wegen Russland-Sanktionen bereit

2.59 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen ist weiterhin zu Einschränkungen im Alltag bereit, um die Sanktionen gegen Russland infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mitzutragen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe) sind 53 Prozent der Bundesbürger grundsätzlich willens, zu diesem Zweck auf etwas zu verzichten. Hingegen lehnen demnach 42 Prozent der Befragten Einschränkungen ab; die übrigen Befragten sind unentschlossen.

Besonders Wähler von Grünen und SPD zeigten sich der Umfrage zufolge verzichtsbereit. Bei den Grünen waren es sogar 91 Prozent, die die Frage nach Einschränkungen im Alltag zur Unterstützung der Sanktionen bejahten. Während die Anhänger der CDU ein gemischtes Bild abgaben, weist jeweils eine Mehrheit der Wähler von FDP, der Linken und AfD einen solchen Verzicht zurück.

An der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey nahmen im Zeitraum vom 7. bis 9. September 2022 rund 5000 Menschen teil.

Selenskyj meldet Rückeroberung von strategisch wichtiger Stadt Isjum

2.41 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die strategisch wichtige Stadt Isjum im Osten des Landes von den russischen Truppen zurückerobert. Die Armee habe "hunderte unserer Städte und Dörfer befreit", zuletzt die Städte Isjum, Balaklija und Kupjansk, sagte Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache. Zuvor hatten die Behörden einen Stromausfall in weiten Teilen der Ostukraine gemeldet, Kiew machte russische Angriffe auf Infrastruktur für die Blackouts verantwortlich.

2.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich angesichts des mittlerweile seit 200 Tagen andauernden Kriegs bei seinen Landsleuten für die Verteidigung der Heimat bedankt. "In diesen 200 Tagen haben wir viel erreicht, aber das Wichtigste und damit das Schwierigste liegt noch vor uns", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag. Er bedankte sich unter anderem bei den ukrainischen Bodentruppen, der Luftwaffe, den Seestreitkräften - und bei allen, die in diesen Tagen "die Geschichte der Unabhängigkeit, die Geschichte des Sieges, die Geschichte der Ukraine" schrieben.

Großflächiger Stromausfall in ukrainischen Regionen

1.30 Uhr: Nach dem Teilrückzug der eigenen Truppen hat Russland ukrainischen Angaben zufolge die kritische Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen. Die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk seien komplett ohne Strom, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag auf Twitter mit. "Russische Terroristen bleiben Terroristen", schrieb er dazu. Sein Berater Mychajlo Podoljak teilte mit, in Charkiw sei eines der größten Wärmekraftwerke des Landes getroffen worden. Meldungen über Probleme bei der Strom- sowie der Wasserversorgung gab es auch aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja und Odessa.

Zwischenzeitlich gab es in der gesamten Ukraine Luftalarm. Teils berichteten Anwohner in sozialen Netzwerken von Explosionsgeräuschen. In Charkiw, wo russische Einheiten erst kurz zuvor abgezogen waren, schrieb der Bürgermeister der gleichnamigen Gebietshauptstadt Charkiw, Ihor Terechow, auf Telegram: "Das ist eine abscheuliche und zynische Rache des russischen Aggressors für die Erfolge unserer Armee."

Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven hatte Russlands Verteidigungsministerium am Samstag mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn den Abzug eigener Truppen aus der Region Charkiw bekanntgegeben. Offiziell begründet wurde der Rückzug mit einer strategischen "Umgruppierung" der Einheiten.





