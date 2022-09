Cannabis-Legalisierung: Warum sie jetzt doch zu scheitern droht

Die Ampel-Koalition plant Cannabis zu legalisieren. Die Pflanze wird unter anderem als Rauschmittel, Heilmittel oder in Kosmetik genutzt. Ein Überblick zu den wichtigsten Infos über die vielseitig nutzbare Pflanze.

Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll die Legalisierung von Cannabis ein „Kurswechsel“ in der Drogenpolitik werden. Die Ampel-Koalition hatte angekündigt, eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Doch den Plänen der Bundesregierung könnte die Gesetzgebung der Europäischen Union einen Strich durch die Rechnung machen. Laut einer Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verstößt eine Legalisierung gegen zwei EU-Verträge.

Der sogenannte EU-Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2004 sieht vor, dass „Herstellung, Anbau, Verkauf, Transport, Versand oder Ein- und Ausfuhr“ von Drogen in jedem EU-Staat strafrechtlich verfolgt werden müsse. 1971 legte die EU fest, welche Stoffe als Drogen definiert werden. Darunter fällt auch Cannabis. Der Beschluss schreibt zudem vor, dass jedes Mitgliedsland Verstöße mit „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen“ ahnden müsse. Die Auswertung des Wissenschaftlichen Dienstes liegt unserer Redaktion vor. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ hatte zuerst darüber berichtet.

Cannabis-Legalisierung: Bundesregierung sieht bisherige Drogenpolitik als gescheitert

Die Analyse ist für die Regierung heikel. Denn das Recht der Europäischen Union steht über nationalem Recht. Diesen Grundsatz hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2007 in einem Urteil noch einmal bekräftigt. Laut dem Medienbericht verweisen Fachleute beim Thema Cannabis-Legalisierung auch auf das Schengen-Abkommen, das in Europa den Grenzverkehr regelt. Darin hätten sich die Vertragsländer, zu denen auch Deutschland gehört, verpflichtet, „die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art einschließlich Cannabis-Produkte sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden“.

Die Bundesregierung sieht laut Gesundheitsministerium die bisherige Drogenpolitik als gescheitert an. Der illegale Konsum steige, die Drogenkartelle werden mächtiger und haben Handelsrouten quer durch Europa etabliert, und Cannabis auf dem deutschen Markt sei zunehmend verunreinigt, so die Regierung. Mit Abgabestellen will die Koalition den illegalen Markt zurückdrängen.

Legalisierung von Cannabis: Viele offene Fragen

Details der Pläne nannte die Bundesregierung bisher nicht. Klar ist für Fachleute, dass die Niederlande bei der Drogenpolitik nicht mehr als Vorbild gelten. Dort gilt laut des Gutachtens aus dem Bundestag noch immer das „Opiumgesetz“. Es stellt Anbau und Verkauf sowie den Besitz unter Strafe. Und doch tolerieren die Behörden seit vielen Jahren Besitz und Verkauf zumindest kleinerer Mengen Cannabis. Nur: Weil der Anbau illegal ist, sind die Händler auf Organisierte Kriminelle angewiesen, um die hohe Nachfrage nach Cannabis zu decken.

Doch auch ohne die Hürden auf europäischer Ebene bleiben auch in Deutschland mehrere rechtliche Fragen zu klären, bevor Cannabis legal an bestimmten Stellen verkauft werden kann. Zum einen muss das Strafrecht geändert werden. Aber nicht nur das: Die Regierung muss auch entscheiden, ab wie vielen Jahren Cannabis für junge Menschen zugänglich ist. Und: Wie hoch darf die Dosis im Blut sein, damit eine Person noch Autofahren darf?

