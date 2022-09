Bas sichert Ukraine Solidarität der G7-Staaten zu

Fr., 16.09.2022, 12.53 Uhr

Beim Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Parlamente der G7-Staaten und des Europäischen Parlaments in Berlin hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) der Ukraine uneingeschränkte Solidarität in ihrem Kampf um territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit bekräftigt. An den Beratungen nimmt auch der ukrainische Kollege Ruslan Stefantschuk sowie die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, teil.

