Putin will "Ukraine-Konflikt so bald wie möglich beenden"

Fr., 16.09.2022, 16.23 Uhr

Russland will den "Ukraine-Konflikt" nach den Worten von Präsident Wladimir Putin so bald wie möglich beenden. Das sagte Putin dem indischen Premierminister Narendra Modi bei einem Gipfel der Shanghai-Organisation in Usbekistan.

