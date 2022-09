Lambrecht sieht Russland in "verzweifelter Lage"

Do., 22.09.2022, 14.24 Uhr

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht Moskau nach militärischen Erfolgen der Ukraine im russischen Angriffskrieg in einer "verzweifelten" Lage. Dies würde sich nun in der Teilmobilmachung wehrfähiger Russen und in den für Freitag angekündigten sogenannten Referenden in besetzten ukrainischen Gebieten äußern, sagte Lambrecht in Berlin.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik