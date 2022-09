Klimastreik in Berlin: Wir müssen unsere Lebensweise "drastisch ändern"

Fr., 23.09.2022, 16.24 Uhr

Bei einem weiteren globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future sind bundesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Das vor allem von jungen Menschen getragene Aktivistennetzwerk hatte Aktionen in bundesweit über 270 Orten angekündigt. Es war der elfte globale Klimastreik der international aktiven Klimaschutzbewegung. Auf allen Kontinenten demonstrierten Menschen, selbst in der Arktis und Antarktis beteiligten sich Forschende.

