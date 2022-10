Energiekrise bestimmt Niedersachsen-Wahl

Mi., 05.10.2022, 12.23 Uhr

In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die SPD des beliebten Ministerpräsidenten Stephan Weil klar vor ihrem Koalitionspartner CDU. Der Wahlkampf wird von den steigenden Energiepreisen dominiert.

