Scholz empfängt Orban in Berlin

Mo., 10.10.2022, 14.54 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban im Bundeskanzleramt empfangen. In einem gemeinsamen Gespräch sollTen europapolitische, bilaterale, wirtschaftspolitische und internationale Themen erörtert werden. Zwischen Berlin und Budapest gibt es seit Jahren erhebliche politische Differenzen, unter anderem in der Flüchtlingspolitik und aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn.

