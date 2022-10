Xi Jinping: Nur noch Mao kann ihm das Wasser reichen

Do., 13.10.2022, 10.54 Uhr

Nach zehn Jahren im Amt hat Chinas Staatschef Xi Jinping eine Stellung erreicht wie vor ihm nur Mao Zedong. Bei dem anstehenden Parteitag am Sonntag will er sich eine dritte Amtszeit sichern. Kritik an seiner Amtsführung hat im Keim erstickt.

Video: Politik