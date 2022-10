Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew - Angriff mit Kamikaze-Drohnen

Scholz: Ukraine und Moldau "gehören zum freien Teil Europas"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine und Moldau sowie weiteren beitrittswilligen Staaten erneut Unterstützung auf ihrem Weg in die EU zugesagt. Die beiden Staaten gehörten ebenso wie auch Georgien und die Länder des westlichen Balkan "zu uns, zum freien Europa", sagte Scholz in seiner Rede auf dem Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin.

