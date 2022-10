Hamburger Hafen & Cosco: Regierung beschließt Kompromiss

Im Streit um die chinesische Beteiligung am Hamburger Containerterminal Tollerort hat die Bundesregierung nun einen Kompromiss erarbeitet. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Konkret handelt es sich um eine sogenannte Teiluntersagung: Die Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns am Containerterminal darf nur bei 24,9 Prozent liegen, geplant waren zuvor 35 Prozent.

Ob der Regierungsstreit damit beigelegt ist, bleibt aber fraglich. Wegen der jüngsten Erfahrungen mit energiepolitischer Abhängigkeit von Russland war eine heftige Debatte innerhalb der Ampel-Regierung entbrannt, ob eine chinesische Beteiligung zugelassen werden soll. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte vor neuen Abhängigkeiten.

Hamburger Hafen: Cosco-Einstieg bei vielen Ministerien unbeliebt

Das Wirtschaftsministerium hatte eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited über eine 35-Prozent-Beteiligung der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort geprüft. Habeck wollte den chinesischen Einstieg komplett untersagen. Auch andere Ministerien wollten dies.

Das Kanzleramt drang aber laut Medienberichten darauf, dass der Einstieg zustande kommt. Hätte das Kabinett nicht in dieser Woche entschieden, wäre der Verkauf automatisch so wie von Cosco und HHLA ursprünglich vereinbart genehmigt worden.

Wie es am Dienstagabend aus Regierungskreisen hieß, soll mit der Teiluntersagung eine strategische Beteiligung verhindert und der Anteil auf eine reine Finanzbeteiligung reduziert werden. So soll es der Erwerberfirma unter anderem untersagt werden, sich vertraglich Vetorechte bei strategischen Geschäfts- oder Personalentscheidungen einräumen zu lassen. Lesen Sie auch: Hamburger Hafen: Kanzleramt dringt auf Beteiligung Chinas

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Anfang November nach China reist, hatte darauf verwiesen, dass es nicht um einen Verkauf des Hafens gehe. Hintergrund: Reederei Cosco – Pekings langer Arm auf den Weltmeeren





Der staatliche Cosco-Konzern betreibt auch die weltweit viertgrößte Containerreederei. Deren Schiffe laufen seit mehr als 40 Jahren das Terminal Tollerort an. Cosco will im Gegenzug zu der Beteiligung das Terminal zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa machen. Reedereibeteiligungen an Terminals sind in der globalen Containerlogistik üblich. Cosco selbst hält allein in Europa bereits Beteiligungen an acht Terminals.

Hofreiter nennt Kabinettsentscheidung zum Hamburger Hafen „naiv“

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hat die Kabinettsentscheidung zum Hamburger Hafen scharf kritisiert. „Die Argumentation der SPD und des Kanzlers, es handele sich um ein rein wissenschaftliches Projekt, erinnert fatal an die Aussagen zu Russland und Nord Stream“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. „Die Haltung ist im besten Fall als naiv zu bezeichnen. Wir brauchen dringend einen realistischen Blick auf China.“

(fmg/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de