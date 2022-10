Xenia Sobtschak ist nach Litauen geflohen

Do., 27.10.2022, 10.53 Uhr

In Russland ist Xenia Sobtschak eine Berühmtheit. Die Tochter des früheren Bürgermeisters von St. Petersburg ist Influencerin, Journalistin und angeblich die Patentochter von Wladimir Putin. Nun hat sich Sobtschak nach Litauen abgesetzt. Zuvor hatte sie immer wieder Kritik am russischen Vorgehen in der Ukraine geübt. LONG PROFILE

