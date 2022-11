Gepard-Panzer: Schweiz verweigert Munitionslieferung an die Ukraine

Do., 03.11.2022, 15.53 Uhr

Die Schweiz hat Deutschland die Weiterlieferung ihrer Munition für den Gepard-Panzer an die Ukraine verboten. Die Regierung in Bern will dem deutschen Antrag auf Export aufgrund der Schweizer Neutralität nicht stattgeben. Die Munition wurde in der Schweiz hergestellt. of German Chancellor Olaf Scholz

