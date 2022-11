Baerbock zu China: "Fehler der Russland-Politik nicht wiederholen"

Do., 03.11.2022, 17.23 Uhr

Die Bundesregierung arbeitet zusammen mit den G7-Partnern an einer Neuausrichtung der Politik gegenüber China. Bei ihren Gesprächen in Münster gehe es auch darum, "Fehler in der Russland-Politik nicht zu wiederholen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor den Beratungen mit ihren Ministerkollegen der G7-Staaten.

