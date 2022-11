Fracking zur Förderung von Gas: Umweltbundesamt gegen Methode in Deutschland

Energiekrise Gasförderung: Umweltbundesamt gegen Fracking in Deutschland

Die Umweltorganisation WWF dringt vor der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich auf mehr Tempo bei der Verringerung von Treibhausgasemissionen. Es dürfe "keine Renaissance von fossiler Energie" geben, sagt der geschäftsführende Vorstand von WWF Deutschland, Christoph Heinrich, im AFPTV-Interview.

Berlin. Die FDP will, dass auch in Deutschland Gas per Fracking gefördert wird. Doch das wäre ein "falsches Signal", sagt das Umweltbundesamt.