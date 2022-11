Rente: Diese Änderungen kommen im Jahr 2023 auf Sie zu

Berlin. Im Jahr 2023 stehen bei der Rente einige Änderungen an. Besteuerung, Bemessungsgrenze und Co., alle Informationen auf einem Blick.

Rentner und Rentnerinnen, die in die gesetzliche Rentenkasse in Deutschland einzahlen, müssen mit einigen Änderungen im kommenden Jahr rechnen. Neben Anpassungen bei der Besteuerung der Rente werden auch an der Beitragsbemessungsgrenze und dem Durchschnittsentgelt Überarbeitungen vorgenommen.

Ab 2023 können Rentenbeiträge nun komplett von der Steuer abgesetzt werden. Ziel ist es, eine Doppelbesteuerung der Rente zu verhindern. Demnach wird die Rente erst versteuert, wenn diese im Alter ausgezahlt wird. Jegliche Aufwendungen für die Altersvorsorge werden dann als Sonderausgabe berechnet.

Doppelte Besteuerung der Rente

Diese Änderung soll laut dem Finanzministerium zu einer Entlastung der Steuerzahler von etwa 3,2 Milliarden Euro führen. Grund für die Anpassung ist eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom Mai 2021. Ohne diese würde auf Rentner und Rentnerinnen eine doppelte Besteuerung zukommen. Dann würde zum einen Steuern für das Einkommen gezahlt werden, aus dem die Rente bezogen wird und zum anderen für die Rentenauszahlung selbst. Das wird mit der neuen Änderung verhindert.

Diese gilt für Beitragszahlungen, in die gesetzliche Rentenversicherung, die landwirtschaftliche Alterskasse, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen und die Basisrentenverträge. Mit dem Start dieser Regelung zum 01. Januar 2023 wird diese zwei Jahre früher als geplant umgesetzt.

Renten sollen soziale Absicherung gewährleisten

Zusätzlich steigt, laut Bundesregierung, zum neuen Jahr die Beitragsbemessungsgrenze für die allgemeine Rentenversicherung. Diese legt die Höhe fest, in bis zu welcher Beiträge für die Versicherung abgeführt werden können. In den neuen Bundesländern wird diese von 6750 Euro (2022) auf 7100 Euro (2023) angepasst. In den alten Bundesländern hebt sich die Grenze von 7050 Euro (2022) auf 7300 Euro (2023).

Die Grenzen werden in jedem Jahr an die Entwicklung des Einkommens angepasst, um die soziale Absicherung zu gewährleisten. Die Änderung sorgt dafür, dass Versicherte weiterhin eine Rente bekommen, die im Verhältnis zu den steigenden Löhnen steht.

Rentenerhöhung bleibt unklar

Zuletzt wird 2023 das Durchschnittsentgelt um elf Prozent ansteigen. Diese hat den Zweck, die sogenannten Entgeltpunkte oder Rentenpunkte zu berechnen. Im kommenden Januar wird dieser Durchschnitt von 38.901 Euro (2022) auf 43.142 Euro im Jahr (2023) angehoben. Wenn Versicherte genau diesen Betrag verdienen, dann sammeln sie einen Rentenpunkt. Sollte das Gehalt darüber oder darunter liegen, sind es dementsprechend mehr oder weniger Punkte.

Inwiefern die Bundesregierung die Rente erhöht, um neben der Energiepauschale im Dezember 2022, die Renten an die steigenden Energiekosten und die Inflation anzupassen, bleibt aber noch offen. (rs)

