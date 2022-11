Twitter-Übernahme und Entlassungen: Warum Musk sich übernimmt

Elon Musk übernimmt Twitter- Der Vogel ist befreit

Nach monatelangem Hin und Her hat High-Tech-Milliardär Elon Musk US-Medienberichten zufolge die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert. Nach der Übernahme twitterte Musk: "Der Vogel ist befreit." Musk completed the $44 billion takeover on the eve of a court-appointed deadline to seal his on-again, off-again deal to purchase the social media network, whose logo is a bird.

