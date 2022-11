US-Zwischenwahlen: Biden ruft zur "Verteidigung der Demokratie" auf

Di., 08.11.2022, 09.23 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat in seinen Wahlkampfauftritten zu den Zwischenwahlen die Verteidigung der Demokratie zu einem zentralen Thema gemacht. In seiner Schlusskundgebung sagte er: "Wir spüren tief in unserem Inneren, dass unsere Demokratie auf dem Spiel steht."

