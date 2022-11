COP27: Das verspricht Scholz für das Klima

Di., 08.11.2022, 11.24 Uhr

Mit der Zusage von 170 Millionen Euro für klimabedingte Schäden in Entwicklungsländern hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Bewegung in ein zentrales Streitthema der UN-Klimakonferenz gebracht. In Scharm el-Scheich verteidigte der Kanzler zudem seine Energie-Politik gegen die Kritik von Klima-Aktivisten.

