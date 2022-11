Klima: Grünen-Chefin Lang warnt vor RAF-Vergleichen bei Klima-Protesten

COP27: Klimawandel wird zur Chefsache

Die 27. Klimakonferenz in Ägypten geht zu Wochenbeginn mit der Teilnahme von rund 110 Staats- und Regierungschefs weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde am Nachmittag in Scharm-el-Scheich erwartet. Insgesamt geht es um mehr Tempo bei der Umsetzung der Klimaziele.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Politik, Wissenschaft, Technik, Forschung, Umwelt