Straßenkunst in Kriegszeiten: Banksy hinterlässt Spuren auf ukrainischen Gebäuden

So., 13.11.2022, 19.23 Uhr

Ein "Symbol für unseren unerschütterlichen Widerstand" : so beschreibt ein Ukrainer ein Graffiti vom britischen Künstler Banksy in der Nähe von Kiew. Mehrere Schablonenzeichnungen in einem ähnlichen Stil wurden in weiteren ukrainischen Ortschaften entdeckt - ob sie alle von Banksy sind, bleibt offen.

