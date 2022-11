G20-Aschlusserklärung: Mehrheit der G20-Staaten "verurteilt" Ukraine-Krieg

Mi., 16.11.2022, 11.23 Uhr

Beim G20-Gipfel in Indonesien haben die Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Abschlusserklärung mit einer klaren Stellungnahme zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine verabschiedet. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt".

