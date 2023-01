Blutspende: Lauterbach will Diskriminierung von Schwulen beenden

Berlin Schwule werden beim Blutspenden diskriminiert. Künftig sollen sie leichter Blut spenden dürfen, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Im Zusammenhang mit der Pflicht für Reisende aus China, künftig bei Reiseantritt nach Deutschland einen Corona-Test vorzulegen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin ein systematisches Forschen nach Varianten an Flughäfen angekündigt.

Lauterbach: An Flughäfen soll nach Corona-Varianten geforscht werden

Schwule und bisexuelle Männer dürfen laut Bundesärztekammer nur Blut spenden, wenn sie in einer monogamen Beziehung leben oder in den zurückliegenden vier Monaten keinen Sexualverkehr mit "einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner" hatten. Nun dringt die Ampel-Koalition auf eine Korrektur.

In einem "Formulierungsvorschlag" für die Koalitionsfraktionen mahnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Änderung an. "Die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität dürfen keine Ausschluss- oder Rückstellungskriterien sein“, heißt es in einem Antrag zur Änderung zum Transfusionsgesetz, der unserer Redaktion vorliegt.

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, begrüßte das Vorhaben. "Die Abschaffung der Diskriminierung ist längst überfällig und ich freue mich, dass Karl Lauterbach das jetzt angeht“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. "Die Bundesärztekammer hatte lange genug Zeit das zu ändern, jetzt regeln wir als Ampelkoalition das gesetzlich“, so Lehmann.

Blutspenden: Ampel-Koalition setzt die Bundesärztekammer unter Druck

Nach den Plänen der Ampel-Koalition soll die Gesetzesänderung zum 1. April in Kraft treten. Der zuständigen Bundesärztekammer blieben dann noch vier Monate, um im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut die Blutspende-Richtlinien anzupassen. Der Entwurf der Koalitionsparteien besagt klar, dass gruppenbezogene Ausschluss- oder Rückstellungstatbestände nicht mehr zulässig seien.

Die sexuelle Orientierung soll nicht über die Zulassung zur Blutspende entscheiden. Versteckte Diskriminierung dürfe es nicht geben, mahnte Lauterbach gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Bundesärztekammer muss endlich nachvollziehen, was im gesellschaftlichen Leben längst Konsens ist.“

Blutspenden: Die bisherige Praxis läuft auf ein Verbot für Schwule hinaus

Rückblick: Die Blutspende-Einschränkungen für Homosexuelle stammen aus der Zeit der Aids-Krise. Man hielt es damals für eine Frage der Gesundheit. Damals wurde befürchtet, dass bei Männern, die Sex mit Männern haben, das Risiko einer Weitergabe des Virus durch eine Blutspende besonders hoch sei. Sie durften deshalb lange Zeit überhaupt kein Blut spenden. 2017 kam dann die erste "Liberalisierung": Fortan durften sie Blut spenden, aber nur, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten. Diese Regelung schloss laut Deutsche Aidshilfe faktisch die allermeisten schwulen und bisexuellen Männer aus.

Erst seit Ende September 2021 dürfen sie Blut spenden, wenn sie in einer dauerhaften monogamen Beziehung leben. Aber sexuelle Kontakte zwischen Männern außerhalb solcher Beziehungen führen zu einem Ausschluss für vier Monate. Zum Vergleich: Beim Sexualverkehr zwischen Männern und Frauen führen nur "häufig wechselnde Partner/Partnerinnen" zum Ausschluss.

Blutspenden: Für Lauterbach keine Frage der sexuellen Orientierung

Nach dem Regierungswechsel beschlossen dann SPD, Grüne und FDP das "Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben sowie für Trans-Personen“, abzuschaffen. Ob jemand Blutspender werden kann, sollte für Lauternach allein eine Frage des Risikoverhaltens sein und nicht der sexuellen Orientierung.

Stellt sich die Bundesärztekammer taub, lässt sie die viermonatige Frist verstreichen, reagiert sie nicht und spielt auf Zeit, dann geht die Zuständigkeit einmalig auf das Paul-Ehrlich-Institut über. Dieses müsste sich mit dem Robert-Koch-Institut verständigen und binnen zwei Monate eine neue Regelung nach dem "allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen" präsentieren. Nach einem Jahr will das Bundesministerium für Gesundheit die Praxis evaluieren.

