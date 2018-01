Endspurt bei den Sondierungen

Die Suche nach einer stabilen Regierung wirkt wie ein zäher Marathonlauf. Dazu passt das Outfit, in dem Olaf Scholz sich am vierten Tag der Sondierungen zeigt. Aus dem Nebel vor der CDU-Parteizentrale taucht der Hamburger Regierungschef und SPD-Vize am frühen Mittwochmorgen in Jogging-Klamotten...