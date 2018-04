Kommunen: Recht auf Ganztagsbetreuung „kaum erfüllbar“

Die Kommunen fordern von der Großen Koalition eine Absage an das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen und mahnen eine realistischere Bildungspolitik an. „Es macht wenig Sinn, einen Rechtsanspruch zu formulieren, wenn absehbar ist, dass er kaum erfüllbar sein wird“, sagte Gerd Landsberg,...