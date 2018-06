Maas besucht Frontlinie in der Ostukraine

Kiew Außenminister Maas will die Gespräche über eine Konfliktlösung in der Ostukraine wieder in Gang bringen. Um sich ein möglichst klares Bild von der Lage zu machen, wagt er sich weit vor.

Am zweiten Tag seines Ukraine-Besuchs will sich Außenminister Heiko Maas heute ein Bild von der Frontlinie zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten im Osten des Landes machen.

Zusammen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pawlo Klimkin besucht er das von den ehemals 1400 Einwohnern verlassene Dorf Schyrokyne, von dem aus man die Frontlinie sehen kann. Der 2014 und 2015 heftig umkämpfte Ort wird heute von ukrainischen Truppen kontrolliert. Maas ist nach Frank-Walter Steinmeier 2016 der zweite deutsche Außenminister, der sich ein eigenes Bild von der Front in dem umkämpften Gebiet macht.

Die OSZE-Beobachter in dem umkämpften Gebiet beklagen zunehmende Gewalt zwischen den Konfliktparteien. "Mitte Mai haben wir die größte Anzahl von Waffenstillstandsverletzungen in diesem Jahr gesehen", sagte der Vizechef der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Alexander Hug, der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht die Gefahr, dass man sich in eine endlose Gewaltspirale hineinsteigert." Im Mai registrierte die OSZE mehr als 27.000 Waffenstillstandsverletzungen im Vergleich zu nur 18.000 im April. Insgesamt waren es seit Anfang des Jahres bereits 115.000.

Erst seit dem vergangenen Wochenende hätten die gegenseitigen Angriffe etwas nachgelassen, sagte Hug. Jedoch bleibe die Lage unberechenbar. "Aufgrund der schweren Waffen, die nach wie vor in Einsatzdistanz an der Kontaktlinie stehen, und der sehr starken Nähe der Truppen beider Seiten ist ein Wiederaufflammen jederzeit möglich." In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 27 Zivilisten in dem Konflikt getötet und 80 verletzt.

Am Donnerstag hatte Maas seinen Besuch mit politischen Gesprächen in Kiew begonnen und gesagt, dass er bis Juli auf eine Wiederbelebung der Gespräche über eine Konfliktlösung in der Ostukraine hoffe. Seit vier Jahren bekämpfen sich in der ostukrainischen Region Donbass prorussische Separatisten und ukrainische Truppen. Das Minsker Friedensabkommen von 2015 ist bisher kaum umgesetzt. Die Gespräche über eine Konfliktlösung zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich ruhen seit mehr als 15 Monaten.