Merkel reist nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute (ca. 10.00 Uhr) nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Erste Station ihrer dreitägigen Visite in der Südkaukasusregion ist die georgische Hauptstadt Tiflis.

Geplant sind Gespräche mit Ministerpräsident Mamuka Bachtadse und Präsident Giorgi Margwelaschwili. Georgien strebt zum Schutz vor dem großen Nachbarn Russland den Beitritt zu EU und Nato an. Angesichts der Reaktion Russlands bei ähnlichen Bestrebungen der Ukraine ist der Westen allerdings vorsichtig mit einer Mitgliedschaft.

Am Freitag reist die Kanzlerin dann nach Armenien weiter und am Samstag wird sie in Aserbaidschan erwartet.