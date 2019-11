CDU-Führungsdebatte begleitet Merkel bis nach Indien

Kanzlerin Angela Merkel will am Freitag zusammen mit Ministerpräsident Narendra Modi mit deutschen und indischen Wirtschaftsvertretern sprechen.

Neu Delhi. Für die Bundeskanzlerin wird in Neu Delhi der rote Teppich ausgerollt. Daheim in Deutschland tobt der Kampf um ihre Nachfolge.

Es ist ein einsamer Moment: Die deutsche Kanzlerin sitzt allein unter einem Baldachin vor dem imposanten Präsidentenpalast in Neu Delhi. Angela Merkel hört die deutsche Nationalhymne, erhebt sich und schreitet dann allein die militärischen Ehren ab. Seit einigen Zitteranfällen Merkels im Sommer ist es üblich, dass die Kanzlerin den Nationalhymnen im Sitzen zuhört. Ungewohnt ist der Anblick immer noch.

Sie begrüßt den indischen Premierminister Narendra Modri mit einem festen Händedruck, würdigt beim Zusammentreffen die tiefen Beziehungen zwischen Deutschland und Indien. Hinter ihr schnauben die Pferde der Ehrengarde.

Indiens bekannteste Exportschlager? Yoga und Ayurveda

Merkel ist zum vierten Mal in Indien, diesmal haben sie die Minister Heiko Maas (SPD), Julia Klöckner und Anja Karliczek (beide CDU) nach Neu Delhi begleitet. Es sind die fünften Regierungskonsultationen zwischen der deutschen und der indischen Regierung. Man spricht über Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, den Klimaschutz und die Digitalisierung.

Dreizehn Regierungsabkommen und neun Vereinbarungen zwischen Institutionen werden am Ende verabschiedet. Darunter ein Abkommen zwischen dem Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie und dem „All India Institut of Ayurveda“. Yoga und Ayurveda sind auf ihre Art Exportartikel der größten Demokratie der Welt.

Warum Merkel die Schuhe auszog

Merkel praktiziert in Neu Delhi kein Yoga, absolviert vielmehr ein strammes Programm. Nach den militärischen Ehren legt sie bei einer Gedenkzeremonie für den Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi einen Kranz nieder, ohne Schuhe, so will es die Tradition, und trägt sich in das Gästebuch ein.

Neu Delhi am Freitag: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Begrüßung mit militärischen Ehren. Foto: Michael Kappeler / dpa

Am Nachmittag wandelt sie weiter auf den Spuren des Freiheitskämpfers, sie besucht gemeinsam mit Modi die Gedenkstätte Gandhi Smriti. Dort war Gandhi 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen worden. Am 2. Oktober beging das Land feierlich den 150. Jahrestag von Gandhis Geburtstag.

Dazwischen trifft sie sich mit Frauen zum Gespräch, die aktiv in Wirtschaft und Gesellschaft sind. In Indiens ländlichen Gebieten werden Frauen immer wieder Opfer sexueller Gewalt oder von sogenannten Mitgift-Morden. Dabei bringen Ehemänner ihren Frauen ums Leben, weil deren Mitgift nicht den Erwartungen des Mannes und seiner Familie entspricht. Es sind keine einfachen Themen.

Deutschland will den Draht zur größten Demokratie der Welt stärken

Doch Merkel ist auch fasziniert von dem Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern und 3,3 Millionen Quadratkilometern. Es ist das größte Land Südasiens. Schätzungen zufolge wird Indien im nächsten Jahrzehnt China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Premier Modi hat bei der letzten Wahl hoch gewonnen, doch der Wahlkampf hat das Land gespalten, nationale Töne bestimmten den Wahlkampf.

Auch der Kaschmir-Konflikt und die Auseinandersetzungen der beiden Atommächte Indien und Pakistan beunruhigt die Welt. Dennoch sieht Deutschland in der größten Demokratie der Welt einen Verbündeten, will die Beziehungen stärken und ausbauen.

Koalitionsstreit über Syrien-Idee von AKK verfolgt die Kanzlerin bis nach Indien

Es ist eine Reise in innenpolitisch schwerer Zeit: Die Querelen in der Bundesregierung verfolgen Merkel bis nach Indien. Der unabgestimmte Vorstoß von Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sorgt beim SPD-Außenminister immer noch für hochgezogene Augenbrauen. Maas wirkt in Indien angefasst. Seine Reaktion wiederum, die Kabinetts-Kollegin ausgerechnet in der Türkei mit Kritik zu brüskieren, sorgt im Unionsteil der Bundesregierung für Unverständnis.

Vor Merkels Abreise bedurfte es mehrerer Treffen im höchsten Kreis (Merkel, SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, Maas und Kramp-Karrenbauer) um eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Merkel konnte die Wogen glätten. Doch auch in der Kanzlerinnen-Delegation herrscht eine gewisse Ratlosigkeit hinsichtlich des Vorschlags der CDU-Chefin. Dass Deutschland eine Rolle in der Syrien-Frage spielen sollte, ist zwar allgemeiner Konsens. Der Vorstoß für eine internationale Schutzzone jedoch war mit Kanzleramt und Außenministerium nicht wirklich abgestimmt. Dass er außerdem zeitlich durch die Einigung von Russland und der Türkei unglücklich war, kann man in der Delegation durchaus heraushören.

Warum hat sich die Kanzlerin dann nicht öffentlich zu den Streitereien in ihrem Kabinett geäußert? Warum hat sie kein Machtwort gesprochen? Merkel ist daran gelegen, die Regierung zusammenzuhalten. Zu groß sind gerade die Fliehkräfte in der Regierung durch den ungewissen Ausgang der SPD-Chefsuche und dem Fragezeichen hinter dem Verbleib der Sozialdemokraten in der großen Koalition.

• Die Karriere von Angela Merkel in Bildern:

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Am 10. April 2000 wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: Michael Urban / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Christian Wulff (l.), damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: Peer Grimm / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Und auch das Verhältnis zum aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann sich sehen lassen. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Merkel lässt sich im September 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin für ein Selfie zusammen mit dem Flüchtling Shaker Kedida aus Mossul (Irak) fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September 2017 übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sechs Monate nach der Bundestagswahl, am 14. März, haben die Abgeordneten Angela Merkel als Kanzlerin wiedergewählt. Für die CDU-Vorsitzende ist es die vierte Amtszeit. Foto: Michael Kappeler / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Sie nahm die Wahl an. Foto: Kay Nietfeld / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Auch in Indien wird über die Merkel-Nachfolge diskutiert

Die Querelen in der CDU um Merkels Nachfolge sind auch Gesprächsthema beim Empfang des deutschen Botschafters kurz nach Ankunft der Delegation am Freitagabend. Unter Staatssekretären und Diplomaten wird wild spekuliert. Einig sind sich die meisten in einem Punkt: Der Vorstoß des ehemaligen Unionsfraktionschefs Friedrich Merz am Tag nach der Thüringen-Wahl wird als falsch im Ton und Zeitpunkt bezeichnet.

Merz hatte der Regierung eine „grottenschlechte“ Erscheinung attestiert und Merkel mangelnde politische Führung unterstellt. Seit Jahren lege sich deswegen über dieses Land ein „Nebelteppich“. Merkel sagt dazu: „Ich freue mich, dass ich in Deutschland für meine Arbeit auch sehr viel Unterstützung habe und die auch jeden Tag erfahre. Wir leben in einer Demokratie, da muss man auch mit Kritik umgehen.“ Mehr nicht.

Die Kritik hatte die Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union wieder aufgefrischt, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wurde außerdem im Bundesvorstand der Partei wegen der schlechten Ergebnisse bei den Wahlen in diesem Jahr kritisiert. Bundesgesundheitsministerin Jens Spahn (CDU) der auch als Anwärter auf eine Kanzlerkandidatur gilt, ist in Neu Delhi nicht dabei. Sein Aufruf zur Mäßigung in der internen Debatte der CDU wurde aber sehr wohl gehört. .

Merkels Dilemma: Mal mischt sie sich zu viel ein, mal zu wenig

Den Vorwurf allerdings, sie kümmere sich nicht um deutsche Innenpolitik, wird in der Delegation empört zurückgewiesen. Nur weil sie sich nicht mehr zu allen einzelnen Punkten äußere, sei sie in allem eingebunden, von den Verhandlungen über die Grundrente bis hin zum Klimapaket. Der Vorwurf trifft sie. Er offenbart aber auch die Schwierigkeit der Trennung zwischen Kanzlerschaft und Parteivorsitz.

Spricht die Kanzlerin zu sehr über Innenpolitik, wird ihr vorgeworfen, AKK die Butter vom Brot nehmen zu wollen. Tut sie es hinter den Kulissen, wird ihr unterstellt, sich nicht mehr zu interessieren. Merkel macht stattdessen Weltpolitik, sucht Verbündete rund um den Globus, der immer weiter auseinander zu driften scheint.

Was Merkel ins Gästebuch schreibt

Die Straßen in Neu-Delhi sind alle paar Meter mit ihrem Konterfei geschmückt. Der mächtige Premier Modi schätzt sie, würdigt sie als „Freundin Indiens“ und eine der erfahrensten „Führungspersönlichkeiten“ der Welt.

„Im Gedenken an Gandhi, der mit seinen tiefen Glauben an die friedliche Revolution, die Welt verändert hat. Auch bei uns in Deutschland. Angela Merkel“, schreibt die 65 Jahre alte deutsche Kanzlerin in das Buch, das in der Gandhi-Gedenkstätte ausliegt. Und wird mit Wehmut daran denken, dass in Deutschland in diesen Tagen der 30. Jahrestag der eigenen Revolution begangen wird. Und nicht allen ist dabei zum Feiern zu Mute.