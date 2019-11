Von der Leyen – Was sie verdient, wie viel Macht hat sie hat

Ursula von der Leyen ist fast am Ziel. Wenn alles gut geht, tritt die 61-Jährige an diesem Sonntag endlich ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin an. Mit vierwöchiger Verspätung, weil das EU-Parlament drei der 26 Kommissarsanwärter abgelehnt hatte und von der Leyen erst noch Ersatzkandidaten für ihr...