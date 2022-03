EU: Müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Budapest an. Innerhalb kürzester Zeit müssen wegen der russischen Aggression immer mehr Menschen aus der Ukraine fliehen.

Die EU-Kommission erwartet wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine eine riesige Fluchtbewegung. Man befinde sich in einer "sehr, sehr gefährlichen Situation", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Brüssel.

"Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten, die in die Europäische Union kommen." Schon jetzt haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Alleine in Polen haben bislang mehr als 500.000 Menschen Zuflucht gesucht.

Johansson würdigte die Hilfe, die von den Bürgern in den EU-Staaten für die Flüchtenden geleistet werde. "Dies ist wirklich ein Moment, um stolz darauf zu sein, Europäer zu sein." Sie erwarte, dass vom Treffen der Innenminister ein starkes Zeichen der Solidarität mit den besonders betroffenen EU-Staaten ausgehe. Diese hätten zwar bislang nicht darum gebeten, ihnen Schutzsuchende abzunehmen. "Aber wir brauchen finanzielle Mittel, wir brauchen Ausrüstung." Experten schätzen, dass mehr als zwei Drittel der Kriegsflüchtlinge in den Nachbarländern bleiben wollen.

Fluchtbewegung aus der Ukraine nimmt leicht ab

Die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Nachbarstaaten funktioniert nach Einschätzung von Helfern und Experten insgesamt sehr gut. In Polen kämen weitere Flüchtlinge an den acht Grenzübergängen an, der Andrang sei aktuell aber etwas geringer als in den vergangenen Tagen, sagte der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland, Chris Melzer, am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch des Mediendienstes Integration. Sporthallen und Jugendherbergen seien noch nicht voll, da viele Menschen bei Verwandten, Freunden, in angemieteten Wohnungen oder bei hilfsbereiten Polen privat unterkämen.

Sollten sich die russischen Angriffe auch auf den Westen der Ukraine ausdehnen, sei allerdings mit einer weiteren massiven Fluchtbewegung und möglichen Engpässen zu rechnen, befürchten Experten. Seit Mittwochabend sei auch die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die über die Grenze in die Slowakei kommen, etwas gesunken, sagte Andrea Najvirtová von der Hilfsorganisation People in Need. Denn Menschen aus der Westukraine, die flüchten wollten, hätten dies inzwischen getan. Die Situation werde sich allerdings absehbar verschlechtern, falls eine große Zahl von Menschen "aus anderen Teilen der Ukraine kommen oder falls die Aggression auch die Westukraine betrifft".

Die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge wolle in Nachbarländern wie Polen bleiben, sagte Melzer. Eine Befragung von Flüchtlingen an der ukrainisch-polnischen Grenze habe zudem ergeben: "Die Menschen wollen so schnell wie möglich nach Hause."

Ungarn: Drehscheibe für Ukraine-Flüchtlinge

Das mitteleuropäische EU-Land Ungarn wird zunehmend zur Drehscheibe für Ukrainer und Ukrainerinnen, die auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Tschechien wollen. "Die langen Staus an der Grenze zu Polen haben viele veranlasst, den Weg über Ungarn zu nehmen", erklärte die Sprecherin des Hilfswerks der Baptisten in Ungarn, Szilvia Revesz, am Donnerstag in der ungarischen Grenzgemeinde Tiszabecs. Viele Ukrainer arbeiten und leben in Tschechien, sie wollen ihre Angehörigen aus dem von Russland angegriffenen Land herausholen.

"Es kommen fast nur Frauen und Kinder, Männer zwischen 18 und 60 Jahren unterliegen der Wehrpflicht in der Ukraine", fügte Revesz hinzu. Die Baptisten richteten nahe dem Grenzübergang Tiszabecs, in der Grundschule der Gemeinde, ein Erstaufnahme- und Logistikzentrum ein. "Wir versorgen durchschnittlich 1500 bis 2000 Geflohene am Tag mit Lebensmitteln, wir organisieren Unterkünfte und Transportmöglichkeiten."

Faeser: Ukrainer können Fluchtziel frei wählen

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorerst selbst entscheiden können, in welchem EU-Staat sie Zuflucht suchen. "Ich glaube, dass jetzt innerhalb der Europäischen Union die Menschen aus der Ukraine vor allem dorthin gehen, wo sie viele Freunde, Verwandte und Bekannte haben", sagte die Ministerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Zu diesen Ländern zählten etwa auch Spanien und Italien. Es sei kein Verteilungsschlüssel für die Aufnahme der Geflüchteten notwendig, "wenn die Aufnahme so funktioniert", fügte sie hinzu.

Faeser sagte weiter: "Die Europäische Kommission hätte aber auch rechtlich die Möglichkeit, einen Verteilungsschlüssel festzulegen. Bislang macht sie aber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch." Sie vermute nicht, dass das nötig sein werde.

