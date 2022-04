Australiens Premierminister Scott Morrison kündigt Wahlen am 21. Mai an.

Wahlen Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der Generalgouverneur des Landes nahm einen entsprechenden Vorschlag des Premierministers Scott Morrison an.

Bei der Wahl wird das Repräsentantenhaus vollständig neu gewählt, während im Senat etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt werden muss. "Der Generalgouverneur hat meinen Vorschlag akzeptiert", sagte Morrison vor Journalisten. "Ich liebe dieses Land und ich liebe die Australier."

USA-Newsletter - Briefing aus Washington Immer bestens informiert über die wichtigsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der konservative Regierungschef, der seit 2018 im Amt ist, hofft auf eine Wiederwahl. Der 53-Jährige hatte damals nach dem Rücktritt von Malcolm Turnbull das Amt des Premierministers und den Parteivorsitz der Liberal Party of Australia übernommen. Bei der Parlamentswahl im Mai 2019 wurde er allen Umfragen zum Trotz in dem Amt bestätigt.

Kritik an zögerlicher Umweltpolitik

Jedoch ist Morrison als Förderer der lukrativen Kohleindustrie wegen seiner Umweltpolitik umstritten. Kritiker sagen, er tue zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel, unter dem Australien ganz besonders leidet. Auch sein zögerliches Verhalten bei den katastrophalen Buschbränden 2019-2020 führte zu heftigen Kontroversen.

"Bei dieser Wahl geht es ausschließlich um Sie", sagte Morrison an die Wähler gewandt. "Es geht um unser Land und um unsere Zukunft." Er sei überzeugt, dass ein Gewinn der oppositionellen Labor Party die Wirtschaft des Landes schwächen würde, erklärte Morrison.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-865692/2