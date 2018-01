Zwei schwere LKW-Unfälle auf der A2: ein Toter, sieben Verletzte

Die Autobahn 2 war am Montag einmal mehr der Schauplatz schwerer Verkehrsunfälle in Niedersachsen. Einer von ihnen endete für einen 44-jährigen LKW-Fahrer tödlich.Laut Polizei Hannover war der Scania-Fahrer gegen 7.15 Uhr in Richtung Hannover unterwegs. Offenbar übersah er ein Stauende zwischen den...