Eskalation im Syrien-Konflikt: Trump droht mit Militärschlag

Washington. Im Syrienkrieg droht eine direkte militärische Konfrontation zwischen den Großmächten USA und Russland. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien steht womöglich ein US-Raketenangriff in dem Bürgerkriegsland bevor. US-Präsident Donald Trump twitterte am Mittwoch: „Russland hat...