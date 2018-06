Kind und Senior bei Radunfällen in Magdeburg verletzt

Magdeburg Bei Zusammenstößen mit zwei Autos sind in Magdeburg zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden, einer von ihnen ist ein achtjähriger Junge. Das Kind sei am Samstag mit seinem Fahrrad vermutlich ungebremst auf eine Straße gerollt, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammen. Das Kind war ohne Helm unterwegs, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein 68-jähriger Radfahrer erlitt bei einer Kollision schwere Kopfverletzungen. Er hatte an einer Kreuzung gemeinsam mit den Autos grün. Ein 45-Jähriger wollte mit seinem Wagen abbiegen, missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und fuhr ihn an. dpa