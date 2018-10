Bund und Länder profitieren von höheren Steuereinnahmen

Der öffentliche Gesamthaushalt wies in den ersten sechs Monaten 2018 einen Überschuss von 26,8 Milliarden Euro aus. Das ist mehr als viermal so viel wie im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Wiesbaden Höhere Steuereinnahmen haben dem Bund, den Ländern und den Kommunen im ersten Halbjahr dieses Jahres ein deutliches Plus in den Kassen beschert.

Der öffentliche Gesamthaushalt wies in den ersten sechs Monaten einen Überschuss von 26,8 Milliarden Euro aus. Das ist mehr als viermal so viel wie im ersten Halbjahr des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Im Vergleichszeitraum hatte der kassenmäßige Finanzierungsüberschuss 6,3 Milliarden Euro betragen.

Ursache für das Wachstum war den Angaben zufolge vor allem ein Steuerplus in den Kassen der Länder von 6,7 Prozent. Beim Bund legten die Steuereinnahmen um 6,4 Prozent zu, bei den Kommunen um 5,1 Prozent. Den Einnahmen von insgesamt 715,4 Milliarden Euro standen Ausgaben von rund 688,6 Milliarden (+3,5 Prozent) gegenüber.

Zum öffentlichen Gesamthaushalt gehören die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung.