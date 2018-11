Mauerfall: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Am 9. November 1989 fiel die Mauer in Berlin, tausende Menschen feierten auf den Straßen, kletterten auf die Mauerreste und sprangen in den Westen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Mauerfall vor 29 Jahren. Mauerfall – wann war er? Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Knapp...