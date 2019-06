UN-Klimakonferenz: Inspiriert von "Fridays for Future"

Bonn Wenn sich 3000 Experten aus aller Welt zu einer Klimakonferenz treffen - dann fällt inzwischen unweigerlich auch der Name von Greta Thunberg. UN-Klimachefin Patricia Espinosa nennt die Bewegung "Fridays for Future" eine Inspiration für die Teilnehmer der Konferenz in Bonn.