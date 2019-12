BfE-Präsident: Endlager kann zum Standortvorteil werden

Der Präsident des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE), Wolfram König, hat die Bundesländer davor gewarnt, sich gegen ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll zu sperren. „Die Endlagersuche darf nicht von Einzelinteressen geleitet sein“, sagte er unserer Zeitung.

Widerstand leistet vor allem Bayern. CSU und Freie Wähler haben den Freistaat in ihrem Koalitionsvertrag für ungeeignet erklärt. König entgegnete, Bayern tue sich keinen Gefallen, wenn es sich von vornherein gegen ein Endlager sperre. „Bekanntermaßen hat der Freistaat hoch radioaktive Abfälle maßgeblich mitproduziert.“ Über das Endlager habe allein der Bund zu entscheiden, betonte König.

„Länder, Kommunen und auch die Bürgerinnen und Bürger können mitgestalten, etwa im Rahmen von Regionalkonferenzen und anderen Gremien – aber am Ende treffen die Abgeordneten des Bundestages die Entscheidung“, sagte König.

Das Endlager könne „überall entstehen, wo die Geologie die Sicherheit gewährleisten kann“, sagte der Behördenleiter. Der ursprünglich geplante Standort im niedersächsischen Gorleben werde „behandelt wie alle anderen Regionen auch“. Mehr als 30 von bundesweit 50 Salzstöcken liegen in Niedersachsen. Auch ein Großteil der Tonvorkommen in Deutschland befindet sich in Niedersachsen. Nur Granit kommt in Niedersachsen nicht vor – aber in Sachsen und in Bayern.

Das erste Zwischenergebnis gibt die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit Sitz in Peine im Herbst 2020 bekannt. Mitte Dezember lud die BGE zu den „Tagen der Standortauswahl“ nach Braunschweig ein. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz sagte unserer Zeitung am Rande der Tagung: „Bei der Suche des Endlagers gilt das Prinzip der weißen Landkarte.“ Die BGE sucht den Standort, sie betreibt auch die Asse und das geplante Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll, Schacht Konrad in Salzgitter. Die BfE in Berlin ist Aufsichtsbehörde der BGE.

BfE-Präsident König betonte nun, dass sich das Bundesland mit dem sichersten Standort am Ende nicht als Verlierer fühlen dürfe. Es müsse die Solidarität aller bekommen. Außerdem müsse es massive Förderung geben. „Das Endlager kann so sogar zum Standortvorteil werden, zum Beispiel durch Investitionen und die Ansiedlung von neuen Forschungseinrichtungen.“ Der Standort soll 2031 stehen, der erste Müll 2050 eingelagert werden.

Jochen Stay vom Bündnis „Ausgestrahlt“ hingegen kritisierte, dass der Bund seine „liebe Not“ mit den Such-Kriterien habe. „Schließlich gibt es weder zu allen Kriterien eine ausreichende Datengrundlage noch ist abschließend geklärt, wie sich einzelne Kriterien wissenschaftlich korrekt anwenden lassen“, sagte er unserer Zeitung.

Die Gesamtkosten wollte BfE-Präsident König nicht beziffern. Energieversorger hätten 24 Milliarden in einen Fonds eingezahlt. Ob das Geld ausreiche, könne man nicht beantworten.