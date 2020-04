Corona-Krise: Scheitert die Tracking-App am Datenschutz?

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise sollten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts so lange aufrecht erhalten bleiben, bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. RKI-Vizepräsident Lars Schaade verwies in Berlin auf das Risiko eines Rückfalls in der Pandemie bei einer Lockerung der Maßnahmen.

Es ist eine der großen Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie: die Warn-App für das Handy. Die Idee: Nähert sich ein Mensch mit seinem Mobiltelefon einer infizierten Person, soll ein Programm auf dem Handy diesen Kontakt speichern – und melden.

Das Ziel: Ein Mensch weiß schnell, ob und wie lange sie oder er möglicherweise in Berührung mit dem Virus gekommen ist. Laut Forschern stecken viele Corona-Infizierte andere schon mehrere Tage lang an, bevor sie selbst überhaupt Symptome der Krankheit zeigen.

Eigentlich sollte die App schon in diesem Monat bereitstehen. Doch die Herstellung stockt, Wissenschaftler treten aus dem Projekt aus, debattieren über den Datenschutz. Auch technisch ist fraglich, ob ältere Geräte die Warn-App nutzen können. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) musste nun einlenken: „Aus heutiger Sicht sind es eher vier Wochen als zwei Wochen, bis wir tatsächlich dann eine App haben, die auch alle Anforderungen voll erfüllt“, sagte er vergangene Woche.

Wie soll die Warn-App genau funktionieren?

Die Anti-Corona-App baut auf dem Konzept des europäischen Konsortiums Pepp-PT auf, ein Team aus Entwicklern und Forschern aus mehreren EU-Staaten. Zentral ist die Bluetooth-Funktechnik, die jedes moderne Handy als Funktion hat. Per Digitalfunk erkennt das eigene Handy ein anderes in der Nähe. Per Bluetooth sendet das Handy nicht den Standort – sondern nur die Information über den Kontakt, egal an welchem Ort.

Die App speichert den Kontakt mittels einer anonymen Identifikationsnummer des Nutzers. Weder Telefonnummer noch den Namen des Handybesitzers gibt die Handy-App weiter. Ist ein Nutzer Corona-positiv, oder wird er in den Tagen danach positiv auf das Virus getestet, sendet das Handy diese Warnung an alle gespeicherten Identifikationsnummern.

Zentral ist, dass die Forscher und die Politiker mit der App zum einen Infektionen zurückverfolgen können. Zum anderen können potenziell Infizierte so gewarnt werden, wenn sie in die Nähe eines Corona-Erkrankten gekommen sind. Sie können früher in Quarantäne, Infektionsketten des Virus werden unterbrochen.

Wo werden die Daten gespeichert?

Zwei Wege sind möglich – zentral oder dezentral. Nutzt die App einen zentralen Speicher etwa beim Betreiber der App, in Deutschland wäre dies das staatliche Robert-Koch-Institut, dann würden die Warnung an den potenziell Infizierten bei einem Kontakt zu einem Erkrankten von diesem zentralen Datenserver auf das Handy verschickt.

Die andere Option: Das Handy eines positiv Getesteten verschickt diese Information an die Apps auf den Handys in der Gegend. Nicht ein Server speichert die Daten, sondern allein das Handy des Nutzers.

Welcher Speicherweg ist besser?

Über die Frage der Datenspeicherung ist nun ein Streit entbrannt, der das Projekt gefährdet. In einem öffentlichen Schreiben distanzieren sich 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von dem Forscher-Konsortium Pepp-PT.

Die Kritik: Die Hersteller würden zu sehr auf die App mit zentraler Speicherung setzen -- und „eine Form der Überwachung durch die Regierung oder den privaten Sektor“ ermöglichen, die das Vertrauen in eine App und ihre Akzeptanz in der Gesellschaft „katastrophal beeinträchtigen“ würde.

Die Forscher wenden sich dagegen, dass die Daten der Handys auf einem Server gespeichert und verwaltet werden. Die Sorge: Die Behörden oder Unternehmen könnten Bewegungsprofile von Menschen anlegen, nachverfolgen, mit wem sie in Kontakt standen.

Die Hersteller der App heben dagegen hervor, dass auch die zentrale Speicherung auf einem Server die Anonymität der Daten garantiere. Zudem ließe sich mit Hilfe der gespeicherten Informationen die Pandemie besser bekämpfen, da Infektionsherde zentral erfasst und Maßnahmen der Regierungen gezielt eingesetzt werden könnten.

Was sagt der Datenschützer?

Einige Datenschützer befürworten die dezentrale Lösung der Datenspeicherung, schließen aber auch andere Wege nicht aus. Allerdings fordern die Hüter über die Daten mehr Transparenz bei der Herstellung der Corona-Warn-App. „Bis jetzt hat meine Behörde keine fertige App oder zumindest ein vollständiges Konzept erhalten“, sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) unserer Redaktion. „Es muss beispielsweise klar sein, wer für die App verantwortlich ist. Und es muss genau so klar sein, welcher Zweck mit der App verfolgt wird.“

Zudem hob er hervor, dass die App nicht verpflichtend eingeführt werden dürfe. „Für mich kann in einem demokratischen Rechtsstaat jede mögliche Lösung nur auf Freiwilligkeit beruhen. Deshalb sollten Verantwortliche und Entwickler jetzt durch Transparenz für das nötige Vertrauen sorgen.“

Welche Rolle spielen Google und Apple?

Manche sehen eine andere Gefahr – die Betreiber der Handysysteme könnten Zugriff auf die Informationen bekommen. Fast alle Betriebssysteme für Smartphones in Deutschland kommen von den IT-Konzernen Google und Apple. Auch die amerikanischen Unternehmen haben zwar zugesichert, die Daten der Corona-App nicht zu verwerten.

Doch einzelne europäische IT-Firmen trauen diesen Angaben nicht. Eine Initiative von jungen Technologie-Startups unterstützt daher die zentrale Speicherung auf einem Server in Deutschland und den anderen teilnehmenden europäischen Staaten.

Wann kommt die Warn-App?

Das bleibt bisher unklar. Minister Spahn nannte den Mai. Derzeit sitzen die Entwickler noch an der Programmierung der App. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik prüft zudem seit einigen Wochen immer wieder erste Teile des Programmierer-Codes der geplanten Software auf Sicherheitslücken. Die Bundesregierung muss zudem entscheiden, wer die Daten speichern soll und auf welchen Servern. Das ist nicht nur in Deutschland relevant, sondern in ganz Europa.

Im Idealfall tauschen Handynutzer über die Grenzen hinaus ihre Corona-Warnungen aus, etwa nach Urlaubsreisen oder Dienstreisen ins Ausland. Doch nicht nur politisch, auch technisch sind Fragen offen: Offenbar unterstützen viele ältere Smartphones nicht die von den Entwicklern genutzte „Bluetooth Low Energy“-Technik.

Weltweit sind das laut Experten rund zwei Milliarden Geräte. Und: Nicht jeder nutzt überhaupt ein Smartphone oder Handy. Das, so die Sorge der Kritiker der App, gelte vor allem für ältere Menschen – dabei sind genau sie von dem Virus besonders gefährdet.

