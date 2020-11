Corona-Krise: Steinmeier würdigt Einsatz der Bundeswehr

In 65 Jahren war die Bundeswehr im zivilen Alltag selten so präsent wie in der Corona-Krise. 6900 Soldaten und Angestellte sind im Kampf gegen den unsichtbaren Feind im Einsatz. „Es tut gut zu sehen, wie sehr wir uns in diesen Zeiten auf die Bundeswehr verlassen können“, würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bei einem Gelöbnis im Park von Schloss Bellevue. Am 12. November 1955 waren die Streitkräfte gegründet worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder