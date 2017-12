„Dem Binärcode sei Dank“, sprach Ricarda Octavia von Atha erschöpft, aber laut und deutlich ins Fahrzeuginnere des halbintelligenten Solarfahrzeugs (SOFA), als sie am 23. Dezember 2096, einem Sonntag, am späten Nachmittag vor ihrem Haus am Salzgittersee ausstieg. Die...