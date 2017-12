Verlag und Redaktion wünschen frohe Weihnachten!

Bemerkenswert! Staunenswert! Dankenswert! Nahezu überwältigt war die Redaktion von der Zahl und von der Qualität der Einsendungen in unserem Wettbewerb „Malt Weihnachten!“. Mehr als 200 Kinder und diesmal auch viele Erwachsene haben uns ihre Werke geschickt. in unseren Bildergalerien geben wir einen Eindruck von dieser Vielfalt.

Wer sich hier umschaut, sieht sofort, wie hart der Job der Jury gewesen ist, die für diese Titelseite ein Bild auszusuchen hatte. Am Ende entschied sich die Jury für den Tusche-Engel von Frederike Urban aus Braunschweig-Broitzem. Ein richtiger Gute-Laune-Engel (mit Ringelstrumpf!) ist das. „Ist mir halt so eingefallen“, sagte die Siegerin am Freitag am Telefon. Und dann sagte sie noch einen Satz: „Ich mag Weihnachten ganz doll.“ Genau in diesem Sinne – trotz aller Krisen, Probleme und Beschwernisse – wünschen Verlag und Redaktion, Ihnen, liebe Leser, gesegnete Weihnachten.

Lesen Sie hier die Gedanken des Chefredakteurs Armin Maus zu Weihnachten: Die Kraft der stillen Nacht





Hier sehen Sie die Bilder der Gewinner der Aktion "Malt Weihnachten":

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Helmut Kirchhammer aus Braunschweig.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Laura-Sophie Driegert, 9 Jahre 4b der Grundschule Broitzem.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Werner Bothe aus Wittmar.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Deseke Wolke, 10 Jahre, Klasse 5 des Martino Katherineums in Braunschweig.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Dieses Bild ziert die Titelseite der gedruckten Zeitung: Gemalt hat es Frederike Urban, 9 Jahre, 4b der Grundschule Broitzem.



Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Hanna Fricke, 13 Jahre aus Söllingen.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Julia Schmidt, 11 Jahre, Klasse 6 des Martino Katherineums in Braunschweig.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Nele Speckmann, 9 Jahre 4b der Grundschule Broitzem.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Oskar Kämmer Schule in Helmstedt.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Renate Monyer aus Braunschweig. "Bunter Weihnachtsteller"



Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Luis, Klasse 1a der Schule am Gutspark in Salzgitter.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Carsten Matern aus Braunschweig.

Die Gewinner unserer Aktion "Malt Weihnachten" Leni Antonia Rösch aus Wolfenbüttel.



Braunschweiger Schüler schickten der Redaktion diese Bilder:

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Angelina, 8 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Troudi Soraya, 10 Jahre, aus der Klasse 5w des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Jannik Bauche aus der Klasse 6d des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Jon, 6 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Isabel aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Leon, 10 Jahre, Jon, 6 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Emma Louisa, 8 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Isabell, 6 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Emma Louisa, 8 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Amina, 7 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Nele aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Eva, 10 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Lion, 6 Jahre, aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Barne aus der Affenklasse der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Affenklasse der Grundschule Corneliusstraße, Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Lia aus der Affenklasse der Grundschule Corneliusstraße, Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Freya Weber, 10 Jahre, Klasse 5 des Martino Katherineum Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Joy Tiessen, 10 Jahre, Klasse 5 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Julia Schmidt, 11 Jahre, aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Schülerinnen und Schüler der Grundschule Cornelisstraße und des Martino Katherineums haben mitgemacht bei unserer Aktion "Malt Weihnachten!"

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Marathan Kaya und Anil Kulaksiz aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Lisa Abromeit aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Nikolas Luhmann aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Marlene Bunte und Latisha Haghighi aus der Klasse 6a des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Romeo DiCaro und Eric Schimpf aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Silen, 11 Jahre, vom Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Sophie Beermann, 10 Jahre, aus der Klasse 5e des Martino Katherineum Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Tamina Jibril, 10 Jahre, aus der Klasse 5des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Taze Efe, 10 Jahre, vom Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Vanessa Wendt und Sudenaz Kuerekci, beide 11 Jahre, vom Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Victoria Brüll, 12 Jahre, aus der Klasse 5des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Yade Yasar aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Zoe, 11 Jahre, vom Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Ben Ivenz aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Carl Nachtweg, 12 Jahre, vom Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Cosmo Kunzmann und Marko Martingenz aus der Klasse 5e des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Delia und Laurens Stoffregen aus der Klasse 6 des Martino Katherineum Braunschweig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Deseke Wolke, 10 Jahre, aus der Klasse 5 des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Felix und Maximilian Budimann aus der Klasse 5e des Martino Katherineum Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Gemeinschaftsbild der 3a der Offenen Grundschule Heinrichstraße mit Lehrerin Birgit Finke.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Mathilda Schröpfer, 6 Jahre aus Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Canella Arifi, 9 Jahre aus Braunscheig.



Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Emilia Bedrolli aus Braunschweig.

Braunschweiger Schüler malen Weihnachtsbilder Greta Schröpfer, 5 Jahre aus Braunschweig.







Hier sehen Sie die Bilder der Schülerinnen und Schüler aus Schöningen und Helmstedt:

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Joenna Neugebauer, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen.

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Hanna Fricke, 13 Jahre, aus Söllingen.

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Angela Lange, Oskar Kämmer Schule Helmstedt.

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt.

Weihnachtsbi



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Natalie Keune, Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Oskar Kämmer Schule Helmstedt. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Greta Stern, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Jamie Löhning, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Jan Ole Löhr, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Jolina Grimm, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Juliane Nowack aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Katja Bachkov, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Kenny Gries, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Klarissa Zobel, 11 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Leon Zobel aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Lein Dolman aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Luca Kleve, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Maik-Leon Scholler, 11 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Marlena Fröhlich, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Marvin Noel Andres, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Nerea Paloma Hinz, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Robin Dreyzehner aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Sophie Mahlendorf, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Stefan aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Timon Quiring, 9 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Zoe Fey Heinsch, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Grundschule Schöningen, Klasse 4c. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Dominik Wolfram aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Weihnachtsbilder aus Schöningen und Helmstedt Ferdinand Axel Krull, 10 Jahre, aus der Klasse 4c der Grundschule Schöningen. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Grundschüler aus Salzgitter malten diese Bilder:

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Lena, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Paul, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Rosalin, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Sven, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Tajus, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Tim, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Yves, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Anna Sophie, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Felix, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Finn, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Greta, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Jan, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Joilina, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Lea, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Leonie, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Luis, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Nicolas, Klasse 1a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Sara Pracht, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Sarah Loose, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Sarah May, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Aydil, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Ben, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Dimitri, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Felina, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Jerome Borchers, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Lena Kromm, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Lennart, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Malt Weihnachten! mit Bildern aus Salzgitter Nico, Klasse 3a der Schule am Gutspark. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die Weihnachtsbilder von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der Region sehen Sie hier: