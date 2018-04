Sichern Sie sich Ihre Plätze für den Gemeinsam-Preis!

KARTEN FÜR DEN FESTAKT IM DOM AM 17. MAI

Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, den Gemeinsam-Festakt am 17. Mai, 18.30 Uhr, mitzuerleben. Rufen Sie an und sichern Sie sich kostenfreie Einlasskarten. Geben Sie Ihre Rufnummer, Namen und Anschrift an. Die Nummern sind bis einschließlich Mittwoch, 25. April, geschaltet. Rufen mehr Interessenten an, als Plätze zur Verfügung stehen, wird gelost. Die Karten werden zugeschickt.

Für eine Karte wählen Sie:

01378 / 90 11 17 *

Für zwei Karten wählen Sie:

01378 / 90 11 18*

*(0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunk höher)