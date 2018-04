Zoll prüft Baustellen in Braunschweig, Hildesheim und der Region

Braunschweig Ob Nördliches Ringgebiet in Braunschweig, entlang der Leine in Göttingen oder rund um den Campus in Hildesheim: Überall in der Region des Hauptzollamts Braunschweig wird zurzeit kräftig gebaut; also wurden die Baustellen von Göttingen bis Gifhorn vom Zoll am 18. April 2018 schwerpunktmäßig geprüft. Mit 73 Einsatzkräften kontrollierte der Zoll an einem Tag 171 Bauunternehmen mit 398 Bauarbeitern. Doch diesem Kontrolltag werden viele Bürotage folgen, weil in 118 Fällen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nötig war. Die Mehrheit davon (61 Fälle) betrifft die sogenannte „Scheinselbstständigkeit“.

