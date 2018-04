Chefreporter unterwegs in Kino und Eiscafé

Chefreporter unterwegs: In der Online-Redaktion der Braunschweiger Zeitung drehte sich am Donnerstag für sechs Schüler, die ihren Zukunftstag in der Redaktion verbrachten, alles um das Thema Video-Berichterstattung. Wie dokumentiere ich etwas bei einem Termin? Was ist wichtig? Womit filme ich am besten?

Mit den klassischen Werkzeugen Stift und Block aber auch mit Smartphones und Selfie-Stick ausgestattet ging es für Philipp, Benedikt, Hannah, Marie, Philipp und Ole zuerst ins C1-Kino: Hier erfuhren sie, wie ein Film gestartet wird und wie man leckeres Popcorn herstellt.

Wie Erdbeereis gemacht wird, lernten die sechs Reporter anschließend im Eiscafé da Pino – mit Kostprobe, selbstverständlich. Während der Termine übernahmen die Schüler die Regie: Fragen stellen, Fotos machen, alles mitschreiben. Und ganz wichtig: kleine Videos drehen. Die müssen dann nur noch zusammengeschnitten werden – fertig ist der Film.

Der Zukunftstag bei der Braunschweiger Zeitung Der Zukunftstag bei der Braunschweiger Zeitung Unter dem Motto "Junge Chefredaktion" kamen am 26. April zum Zukunftstag 33 Kinder in die Redaktion der Braunschweiger Zetung. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Ob sich die sechs auch vorstellen können, später mal in der Online- Redaktion zu arbeiten? „Ja, total gerne“, sagt Philipp. „In ein paar Jahren fange ich dann hier an“, prophezeit er. „Online und IT finde ich echt spannend“, ergänzt Benedikt, „aber die Sport-Redaktion wäre auch nicht schlecht.“