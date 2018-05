Ärzteversorgung auf dem Lande ein Problem

Durch den Generationswechsel der Mediziner auf dem Land sehen sich die Kommunen besonderen Herausforderungen gegenüber: Wie können sie die ärztliche Versorgung aufrechterhalten? Darüber diskutierten 30 Bürgermeister aus dem Bezirksverband Braunschweig des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) am Donnerstag in Groß Schwülper (Kreis Gifhorn). Das teilte der Städtebund am Freitag mit. Es referierten Stefan Hofmann, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Bezirk Braunschweig, und Oliver Kamlage, NSGB-Gesundheitsausschuss.

Der Städtebund hat eigene Forderungen an die Bundes- und Landespolitik gestellt. Junge Mediziner fänden den Beruf in einer Einzelpraxis häufig nicht mehr attraktiv genug. Sie wollen stattdessen in einem Ärztezentrum arbeiten, in dem Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Spezialisie- rungen sowie Teilzeitarbeit leichter zu organisieren seien – das müsse ihnen erleichtert werden.

Wer noch eine eigene Landarztpraxis betreiben wolle, werde von kommunaler Seite und von der KV unterstützt, die sich mit Programmen zur Nachwuchsförderung finanziell engagieren. Der Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, Matthias Wunder- ling-Weilbier, sah auch die Digitalisierung in der Medizin (Stichwort: Telemedizin) als Chance.