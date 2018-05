In der Filiale wurden eine Acetylen- und eine Sauerstoffflasche gefunden.

Salzgitter In einer Bankfiliale in Ringelheim ist am frühen Donnerstagmorgen Gas aus einer Acetylen-Flasche ausgetreten und hat Feuer gefangen.

Brandanschlag auf Bankfiliale in Salzgitter-Ringelheim

In der Nacht zum Donnerstag schreckte eine gewaltige Explosion die Nachbarn der Volksbank in der Poststraße in Ringelheim aus dem Schlaf. Vermutlich hatten noch zwei bisher unbekannte Täter den Automaten gesprengt. Doch dabei muss einiges schief gelaufen sein. Sie flohen, wie Zeugen aussagten, ­in einem weißen Wagen. Feuerwehr und Polizei wurden von den Nachbarn kurz nach 2 Uhr alarmiert.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte der Automat. „Wir haben sofort mit der Kühlung der Acetylen- und der Sauerstoffflasche begonnen, berichtete Einsatzleiter Ulf Weinert vor Ort. Dann wurden die Flaschen geboren und in einem Wasserbecken weiter gekühlt. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Die Standfestigkeit des Gebäudes war durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil eine Außenwand beschädigt wurde. Das Gebäude konnte nicht betreten werden, so dass noch nicht bekannt ist, ob etwas gestohlen wurde.

Ein Bewohner des Nachbarhauses, der sein Schlafzimmerfenster unmittelbar neben dem Explosionsherd hat, berichtete noch ganz aufgeregt: „Einen so unvorstellbar lauten Knall habe ich noch nie gehört; ich zittere jetzt noch.“ Dach sei Reifenquietschen zu hören gewesen.