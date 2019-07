Der Sommer kehrt in unsere Region zurück – und wie!

Es war eine sozusagen heiße Formulierung: In der „Tagesschau“ hieß es am Donnerstagabend: „Ab Montag beginnt eine Hitzewelle.“ Ist das übertrieben, oder kehrt der Sommer wirklich schon so bald und so heftig zurück? Ja, der Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst bestätigt auf...