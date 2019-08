Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern in Niedersachsen

Am Freitag kann es in Niedersachsen wieder gewittern (Symbolbild).

Nachdem die starken Schauer am Mittwoch bereits eine Vorgeschmack geliefert haben, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag wieder mit Gewittern in der Region. Demnach ist es am Vormittag noch aufgelockert bewölkt, im Tagesverlauf bilden sich dann aber Gewitter – mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter. Lokal können laut DWD sogar 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Gewitterrisiko sinkt am Wochenende

Darunter kann sich kleinkörniger Hagel mischen. Einzeln sollen Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern wehen. In der Nacht zum Samstag warnt der DWD in Niedersachsen vor schauerartigen Regenfällen mit einzelnen Gewittern. Die Temperatur fällt bis auf 14 Grad Celsius. Am Samstag sinkt dann das Gewitterrisiko, während der DWD am Sonntag nur von vereinzelten Schauern ausgeht.