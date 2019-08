Symbolfoto: Am Freitagabend ereignete sich im Landkreis Harz ein schwerer, tödlicher Unfall.

Harzgerode. Der Fahranfänger war am Freitagabend frontal in einen entgegenkommenden Bus gekracht. Die Bundesstra0e 242 war längere Zeit gesperrt.

Harz: Auto kracht frontal in Bus – 18-Jähriger stirbt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Harzgerode (Landkreis Harz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagabend mit seinem Wagen frontal in einen entgegenkommenden Bus gekracht. Der Linienbus hatte keine Fahrgäste an Bord.

Die Unfallursache ist noch unklar

Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Weshalb er den Bus übersah oder ihn frontal rammte, ist noch unklar. Die Bundesstraße 242 war längere Zeit gesperrt.